استجابة لدعوات المُفتي المعزول .. مليشيا حماية 17 فبراير تغلق مكتب أوقاف قصر بن غشير

أخبار ليبيا 24 – متابعات

في تجسيد واضح لغياب القانون بعد سيطرة حكومة الوفاق على المدينة، أعلنت مجموعة مسلحة من مليشيات الوفاق، غلق مكتب أوقاف قصر بن غشير، بزعم سيطرة التيار السلفي عليه.

وتلى أحد الأفراد بيان المجموعة التي أطلقت على نفسها “قوة حماية 17 فبراير، في تسجيل مرئي، معلنين غلق المكتب تزامنا مع “الانتصارات التي حققتها قوى الحق على جحافل الظلم”.

وقال “نحن منتسبوا قوة حماية الثورة بقصر بن غشير نبارك انتصارات قوى الحق على جحافل الظلم والمرتزقة والملاحدة وأنصار حكم الفرد المتسلط، لكن الله لا يخلف وعده”.

وأضاف “كان لزاما علينا أن نستثمر هذا النصر بتطهير مؤسسات الدولة على رأسها مكتب الأوقاف بقصر بن غشير الذي استولى عليه شراذمة الظلم الذين ينتمون إلى التيار المدخلي، والذين وقفوا بقوة مع العدوان والظالمين تحركهم أيادي خارجية، حسب البيان”.

وتابع “نعلن إقفال المكتب حتى يتم تكليف الرجل المناسب، وسيتم ملاحقة المسؤولين داخل المكتب والذين استغلوا المنبر لمناصرة الفتنة والباغية”.

وتأتي استجابة المجموعات المختلفة لغلق مكاتب أوقاف المنطقة الغربية، استجابة لدعوات المُفتي المعزول الداعم للجماعات الإرهابية، الصادق الغرياني، الذي طالب أنصاره بغلق مكاتب الأوقاف التي تقع تحت إدارة التيار المدخلي.

وسيطرت المليشيات التابعة لحكومة الوفاق بدعم من المرتزقة السوريين والإمدادات التركية، على منطقة وبوابة فم ملغة، كما تمكنت من بسط سيطرتها الكاملة على مدينة ترهونة بعد انسحاب جميع القوات منها، وكذلك بلدة العربان جنوب غرب طرابلس.