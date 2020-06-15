إنشاء ملعب كرة قدم بنادي الوطن بمنطقة أبوعيسى

أخبار ليبيا 24 – خبر

تتواصل بنادي الوطن بمنطقة ابوعيسى أعمال الإنشاء والتطوير لملعب كرة القدم الجديد بالنادي .

وبحسب المكتب الاعلامي لنادي الوطن، فأن الأعمال وصلت لمراحل متقدمة من أجل تجهيز الملعب لاستقبال المباريات والاستحقاقات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وجاءت هذه التطويرات تحت إشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة وتنفيذ وصيانة المنشآت الرياضية .

وتأتي ضمن الخطة الموضوعة من قبل إدارة النادي المتمثلة في تطوير البنية التحتية للنادي .