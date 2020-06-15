إدارة نادي الصقور تكرم أول وزير للشباب والرياضة في ليبيا تعرف على أول وزير للشباب والرياضة في ليبيا

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أجرت إدارة نادي الصقور في طبرق، يوم الأحد، زيارة تكريمية لوزير الشباب والرياضة السابق، أحمد عبد السيد صويدق، في منزله بمدينة بنغازي، حيث قامت إدارة النادي بتقديم درع وشعار النادي، تقديرا لما قدمه من جهود في سبيل الرقي بالرياضة الليبية.

ويعد أحمد صويدق (102 عاما) أول وزير لوزارة الشباب والرياضة في ليبيا حيث تولى مهام الوزارة ف أبريل 1967 إبان حكومة رئيس الوزراء حسين مازق، وذلك بعد توليه لحقيبة وزارة الاقتصاد خلال أكتوبر 1965 وأبريل 1967.

وجرى التكريم في حضور المدير التنفيذي لنادي الصقور، عبد السلام الناجي، وعدد من قدامى الرياضيين ومحبي النادي، وأسرة الوزير.