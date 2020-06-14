ممكن نخش داري .. هاشتاق يشعل مواقع التواصل في ليبيا

أخبار ليبيا24 — خاص

لازالت تركيا تستمر في ضخ المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس ومصراتة، فضلاً عن استمرارها في نقل السلاح إلى قوات حكومة الوفاق التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي.

وقد توافد خلال الأشهر القليلة الماضية، الآلاف من المرتزقة السوريين إلى ليبيا عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة، وجاء برفقتهم مقاتلين من العناصر الإرهابية والمتشددة للقتال إلى جانب قوات الوفاق والمليشيات.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا نقلت حتى الآن أكثر من 13 ألف عنصر متطرف من الفصائل الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا إلى ليبيا للمشاركة في الحرب كمرتزقة.

وأشار المرصد، في تصريحات صحفية أمس الجمعة، إلى تسجيل مقتل أكثر من 390 من مرتزقة مجند من أردوغان في ليبيا، منذ بدء تدخل تركيا بليبيا في نوفمبر الماضي عندما وقعت حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج اتفاقية مع الأتراك.

وكان من بين القتلى في الأيام الأخيرة قيادي متشدد بصفوف المرتزقة السوريين الإرهابي سامر الأطرش الذب قتل بنيران سلاح الجو الجيش الليبي في محيط مدينة سرت شمال وسط ليبيا.

ووصل الإرهابي سامر الأطرش المكنى بـ”أبي يعرب الأثري”، إلى ليبيا للقتال إلى جانب مليشات حكومة الوفاق، وقد قُتل على مشارف مدينة سرت، وكان قياديا بجبهة النصرة (فرع القاعدة في سوريا) وفصل منذ فترة طويلة بسبب قضايا سرقة.

هذا الإرهابي وغيره من الإرهابيين والمرتزقة السوريين والمتطرفين الأجانب قد عاثوا في عاصمتنا طرابلس فسادا ودمارا وسرقوا ونهبوا منازل الليبيين في جنوب العاصمة، ومارسوا كافة أنواع الأعمال الإجرامية بحق المدنيين وسط صمت السلطات الليبية في طرابلس التي تتحمل مسؤولية دخولهم إلى البلاد.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين، مقطع فيديو يظهر مواطن ليبي بطرابلس وهو يستأذن الدخول إلى منزله من المرتزقة السوريين الذين استولوا على منزل المواطن الليبي، وطلب منه خلال زيارة منزله بالدخول إلى غرفة نومه.

في هذا الصدد، أطلق مدوينون هاشتاق: #ممكن_نخش_داري تضامننًا مع صاحب المنزل و أشعل هذا الهاشتاق مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، ولاقى تفاعلا كبيرا من الليبيين، وسط إدانات واستنكارات واسعة لهذا الموقف.

تجدر الإشارة إلى أن المرتزقة السوريين والمقاتلين الإرهابيين والمتطرفين الأجانب قد جاءوا إلى ليبيا لغرض الحصول على الأموال فقط، حيث لا قضية لهم وذلك من خلال تقاضي مرتبات تصل إلى 2000 دولار شهريا أو من خلال عمليات نهب وسرقة ممتلكات الليبيين.

ويأتي استمرار تركيا في إرسال أعداد هائلة من المرتزقة، بالتزامن مع ارتفاع صوت الحوار (الليبي – الليبي) والمفاوضات والمبادرات السياسية لحل الأزمة الليبية، بالإضافة إلى الدعوات الدولية والمحلية لإيقاف إطلاق النار والتوقف عن إرسال المرتزقة ومنع التدخل الخارجي والتمسك بحظر توريد السلاح إلى البلاد.