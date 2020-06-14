ممكن نخش داري .. هاشتاق يشعل مواقع التواصل في ليبيا
أخبار ليبيا24 — خاص
لازالت تركيا تستمر في ضخ المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس ومصراتة، فضلاً عن استمرارها في نقل السلاح إلى قوات حكومة الوفاق التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي.
وقد توافد خلال الأشهر القليلة الماضية، الآلاف من المرتزقة السوريين إلى ليبيا عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة، وجاء برفقتهم مقاتلين من العناصر الإرهابية والمتشددة للقتال إلى جانب قوات الوفاق والمليشيات.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا نقلت حتى الآن أكثر من 13 ألف عنصر متطرف من الفصائل الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا إلى ليبيا للمشاركة في الحرب كمرتزقة.
وأشار المرصد، في تصريحات صحفية أمس الجمعة، إلى تسجيل مقتل أكثر من 390 من مرتزقة مجند من أردوغان في ليبيا، منذ بدء تدخل تركيا بليبيا في نوفمبر الماضي عندما وقعت حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج اتفاقية مع الأتراك.
وكان من بين القتلى في الأيام الأخيرة قيادي متشدد بصفوف المرتزقة السوريين الإرهابي سامر الأطرش الذب قتل بنيران سلاح الجو الجيش الليبي في محيط مدينة سرت شمال وسط ليبيا.
ووصل الإرهابي سامر الأطرش المكنى بـ”أبي يعرب الأثري”، إلى ليبيا للقتال إلى جانب مليشات حكومة الوفاق، وقد قُتل على مشارف مدينة سرت، وكان قياديا بجبهة النصرة (فرع القاعدة في سوريا) وفصل منذ فترة طويلة بسبب قضايا سرقة.
هذا الإرهابي وغيره من الإرهابيين والمرتزقة السوريين والمتطرفين الأجانب قد عاثوا في عاصمتنا طرابلس فسادا ودمارا وسرقوا ونهبوا منازل الليبيين في جنوب العاصمة، ومارسوا كافة أنواع الأعمال الإجرامية بحق المدنيين وسط صمت السلطات الليبية في طرابلس التي تتحمل مسؤولية دخولهم إلى البلاد.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين، مقطع فيديو يظهر مواطن ليبي بطرابلس وهو يستأذن الدخول إلى منزله من المرتزقة السوريين الذين استولوا على منزل المواطن الليبي، وطلب منه خلال زيارة منزله بالدخول إلى غرفة نومه.
في هذا الصدد، أطلق مدوينون هاشتاق: #ممكن_نخش_داري تضامننًا مع صاحب المنزل و أشعل هذا الهاشتاق مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، ولاقى تفاعلا كبيرا من الليبيين، وسط إدانات واستنكارات واسعة لهذا الموقف.
تجدر الإشارة إلى أن المرتزقة السوريين والمقاتلين الإرهابيين والمتطرفين الأجانب قد جاءوا إلى ليبيا لغرض الحصول على الأموال فقط، حيث لا قضية لهم وذلك من خلال تقاضي مرتبات تصل إلى 2000 دولار شهريا أو من خلال عمليات نهب وسرقة ممتلكات الليبيين.
ويأتي استمرار تركيا في إرسال أعداد هائلة من المرتزقة، بالتزامن مع ارتفاع صوت الحوار (الليبي – الليبي) والمفاوضات والمبادرات السياسية لحل الأزمة الليبية، بالإضافة إلى الدعوات الدولية والمحلية لإيقاف إطلاق النار والتوقف عن إرسال المرتزقة ومنع التدخل الخارجي والتمسك بحظر توريد السلاح إلى البلاد.