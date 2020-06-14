مصدر: بضغط من مليشيات مصراتة إخلاء سبيل اللواء “تنتوش”

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كشف مصدر مطلع أنه تم إخلاء سبيل عمر سعيد تنتوش عسكري برتبة “لواء” بعد القبض عليه يوم أمس السبت من قبل مجموعة مسلحة تابعة لآمر غرفة العمليات الغربية التابعة لحكومة الوفاق اللواء أسامة الجويلي.

وأوضح المصدر أن إخلاء سبيل تنتوش جاء بضغط من مسلحي مليشيات مصراتة، مؤكدًا أن عملية القبض عليه من قبل عناصر الجويلي بسبب تواصله مع قيادات من مليشيات مصراتة لإزاحة الجويلي من المشهد.

وأكد المصدر أن اللواء تنتوش ماهو إلا ورقة أو أداة لمسلحي مصراتة لضرب الجويلي، موضحًا أن أي رواية أخرى غير هذه الرواية غير صحيحة.

وذكر المصدر أن تنتوش لا يتبع القوات المسلحة العربية الليبية ولم يشارك حتى في المواجهات التي خاضتها القوا المسلحة ضد قوات الوفاق في المنطقة الغربية.