لمنع تغول مليشيات مصراتة والزاوية..تأسيس مجلس اتحاد طرابلس الكبرى

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الجميع يعلم أن مليشيات مصراتة خاصة والزاوية ترى أن طرابلس ما هي إلا “غنيمة” وتريد هذه المليشيات النصيب الأكبر لحكم طرابلس بحكم أن تضحياتهم كبرى أكبر من بقيه المليشيات، بل وأكثر من مليشيات طرابلس نفسها، وترى نفسها أنها هي التي ساهمت في ما أسموه بـ”تحرير” طرابلس.

عقد عدد من قادة المليشيات في طرابلس وداعميهم ومموليهم والمحرضين الجهاديين للإعلان عن تأسيس كيان جديد تحت اسم “مجلس اتحاد طرابلس الكبرى” في محاولة لتوحيد الجهود لمواجهة تغول مليشيات مصراتة والزاوية في العاصمة.

وكلف الميلشاوي ” الصيد قدور” مسؤول بشركة الاستثمارات الخارجية و شقيق آمر مليشيا “النواصي” المدعو مصطفى قدور بمنصب، وكيل مجلس اتحاد طرابلس الكبرى، وتم تكليف المدعو عادل الغرياني بصفة ( رئيس اللجنة السياسية لمجلس اتحاد طرابلس الكبرى.

وحضر اجتماع الإعلان القيادي المليلشاوي ( اللواء الفيتوري غريبيل) آمر مليشيا اللواء الثاني ما تسمي ( مليشيا المدفعية – أبابيل بمشروع الموز ) .

وضم هذا المسمى الفيتوري غريبيل آمر مليشيا المدفعية – أبابيل بمشروع الموز، و مندوب عن مليشيا مكتب أبوسليم ” لطفي الحراري ” بإمرة “عبدالغني الككلي” وآمر مليشيا ثوار طرابلس “آيوب بوراس ” و آمر مليشيا الضمان “عادل دريد” وشقيقه “علي ” و آمر مليشيا المنطقة العسكرية طرابلس ” عبد الباسط مروان “.

كما ضم الاتحاد الجديد آمر مليشيا فرسان جنزور ” محمد الباروني ” و معاونه “محمود أبو جعفر ” الذي بترت ساقه في معارك طرابلس.