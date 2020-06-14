طرابلس تشهد أحداثًا دامية..أعمال قتل واغتيال

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منذ سيطرة المليشيات على العاصمة طرابلس وتشهد المدينة جرائم عدة يقيد الكثير منها ضد مجهول لأن مرتكبها هو صاحب السلطة ولا قدرة لأجهزة الدولة الضعيفة على تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات حيال أي جريمة أو مرتكبها.

كانت المليشيات في طرابلس تتناحر وتتقاتل وتشن الحروب ضد بعضها مخلفة قتلى وإصابات بين صفوفها وأيضًا في صفوف المدنيين الذين تتضرر بيوتهم وممتلكاتهم وتتعطل مصالحهم بسبب الفوضى التي تخلقها هذه المليشيات من إغلاق المناطق والطرقات خلال الاشتباكات المسلحة.

اجتمعت هذه المليشيات ووحدت صفوفها، عقب إعلان القوات المسلحة التوجه إلى العاصمة طرابلس لتطهيرها من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، إلا أنه عقب انسحاب القوات المسلحة من طرابلس عادت بوادر لذات الأحداث من قتل واغتيال.

خلال اليومين الماضيين أقدم عدد من المسلحين تابعين لإحدى مليشيات مدينة مصراتة قتلت عنصرين وإصابة ثالث تابعين لمليشيا السرية السادسة – مكتب أبوسليم “.

وقامت مليشيات مصراتة بفتح النار على عناصر المليشيا مساء الخميس الماضي أثناء تواجدهم في منطقة الكشوني في باب بن غشير وهم سراج محمد قريرة و سليم الشريف “المشوكة” وإصابة علي سالم الغرياني.

ولم تعرف الأسباب وراء ذلك، في حيت أشارت مصادر إلى تورط المدعو “أغنيوة الككلي” في اختطاف أحد قيادات مليشياوية بارزة في مدينة مصراتة ويدعى عبداللطيف الكريك منذ مدة.

ورغم ذلك يظل “أغنيوة ” ومجموعته هدفا لمسلحي مليشيات مصراتة والعكس ولم تجمعهم حرب طرابلس إلا لأن القوات المسلحة عدوا لكلاهما.

وشهد مساء أمس السبت جريمة قتل وقعت في شارع طريق الخدمات في قرية البوعيشي في طرابلس بعد تصفية شخص من قبل مسلحين وترك جثته على قارع الطريق.

ولم تعرف أو تحدد أسباب ولا ملابسات ودوافع تلك الجريمة أو اطرافها، إلا أن بعض المصادر أشارت إلى أن جريمة القتل وقعت بالقرب من أحد المقرات التابعة لمليشيات مصراتة.