رافضا ترحيب باشاغا بمبادرات الحل السياسي.. الشح متهكمًا: باشاغا متسرع كالعادة الشح لباشاغا : لقد خانك التعبير في الحديث عن الجيش وخضوعه للسلطة المدنية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تهكم المستشار السابق لما يسمي المجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، على ترحيب وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بمبادرات الحل السياسي، واصفا إياه بـ”المتسرع كالعادة”.

الشح اعتبر ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، دعوات الحل السلمي بأنها محاولة لمنع انهيار مشروع الدول الداعمة لخليفة حفتر، قائلا “السيد وزير الداخلية كالعادة متسرع في الترحيب بالمبادرات السياسية خاصة أن توقيتها يهدف إلى منع انهيار مشروع الدول المشاركة في العدوان”.

وأضاف “وكذلك خانه التعبير في الحديث عن الجيش وخضوعه للسلطة المدنية، فإن كان يقصد جيش الوفاق فهو خاضع لها، أما مقاتلي حفتر فهم مجرمون لازلنا نحصي جرائمهم، حسب قوله ”.

وعلى الرغم من تصريحات سابقة لباشاغا، رفض فيها إعلان القاهرة، الإ أنه عاد وأعلن ترحيبه بمبادرات الحل السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية، دون الإشارة إلى ما إذا كان يقصد إعلان القاهرة أم الوساطة الجزائرية المرتقبة.

وقال باشاغا، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “مبادرات إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية مرحب بها متى ضمنت سيادة ليبيا ومدنية السلطة التي تحتكم لإرادة الشعب وخضوع الجيش للسلطة المدنية ولا مكان لمجرمي الحرب الطامعين في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح”.