داعش ينتهك الأعراف .. ضابط بسلاح الجو “اعزل” يقتل بدم بارد لأنه يريد استقبال التعازي في أخيه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لطالما كان الإرهاب من أبرز الممارسات غير الإنسانية التي مارستها الجماعات المتطرفة، غير أن محاربته والقضاء عليه أنهى فصولا من المآسي والآلام التي عانها الشعب في ليبيا.

رجال سلاح الجو الليبي كانوا هدف واضح للجماعات الإرهابية لما سببه لهم رجال السلاح من خسائر في الأرواح والآليات والأفراد الإرهابيين، رغم قلة الامكانيات .

أثار الضباط والجنود بهذا السلاح على أنفسهم إلا أن يضحوا من أجل عودة الدولة فكان هما على قائمة المستهدفين بالاغتيالات والخطف من قبل الجماعات الإرهابية، حتى وأن لم يفعل شيء فبمجرد انتماء ضابط أو جندي إلى القوات المسلحة يصبح هدفا مشروعا لنيرهم فما بالك أن يكون ضابط بسلاح الجو.

واستشرت الجماعات الارهابية بجميع أفرعها وخصوصا داعش التي اتخذت من مدينة درنة مكانا لها قبل أن تحررها القوات المسلحة في الوصول إلى قاعدة الأبرق وفرض سيطرتها عليها بأي شكل لكنها فشلت نطرًا لمقاومة سكان المدن والقري لهم ومنعهم من نيل مبتغاهم في السيطرة على القاعدة .

فما كان من الجماعات الارهابية إلا أن كررت استهداف القاعدة الجوية الأبرق والمطار المدني بجانبها وكذلك قرية الأبرق بالقذائف الصاروخية الموجهه لشل حركة القاعدة التي كانت تستهدف الجماعات الارهابية المتمركزة في مدينة درنة .

قصتنا اليوم عن ضحية من سكان مدينة بنغازي انتقل إلى مدينة درنة لحضور مأتم شقيقه الذي توفي قبل أيام من اغتياله، وهو عقيد طيار عبد الرازق عوض بن علي الذي استهدفته الجماعات الإرهابية في الأول من نوفمبر عام 2014 بوابل من الرصاص بحي السلام بمنطقة “امبخ” بمدينة درنة .

الجماعات الإرهابية رصدت “بن علي” فور وصوله لمدينة درنة إلى أن واتتهم الفرصة بركوبة سيارته منفردًا فاستهدفوه بوابل من الرصاص توفي على الفور وتم نقل جثمانه إلى مستشفي الهريش بالمدينة .

واعتبرت الجماعات الإرهابية دخول عقيد طيار بن على إلى مدينة درنة استفزاز لهم وتحطيما لغرورهم الذي كانوا يعتقدون أن الجميع يستكين لهم ولرعبهم الذي يبثونه بأبشع الجرائم التي يرتكبونها في حق من يخالفهم الرأي فهم يحكمون سيطرتهم على المدينة ويرفضون تواجد أى شخص من المنتمين الى المؤسسة الأمنية أو العسكرية، وينكلون به لنشر الرعب .

فكيف لشخص يعلم أنه سيكون مستهدفا ويتجرأ على التواجد في درنة فما بالك بضابط برتبة عقيد في السلاح الجوي الذي أذاقهم الآمرين مجرد دخوله لدرنة وهي تحت سيطرتهم، لذلك يجب القضاء عليه.

بينما كان بن على يدرك خطورة تواجده بالمدينة التي فرضت الجماعات الإرهابية سيطرتها عليها ونفذت فيها أبشع الجرائم من قتل وذبح وخطف وإخفاء قسري وتنكيل، الإن أنه يدرك إن هذه التنظيمات هشه وجبانة ولم يتخلي عن القيام بواجبة الوطني كضابط بسلاح الجو او واجبة الاجتماعي والإنساني في المخاطرة والتواجد بمدينة درنة وتلقي العزاء في وفاة شقيقه .

وللأسف من يسيطر على تلك المدن والمناطق ادعوا أنهم يريدون إقامة دولة إسلامية عادلة، يريدون إقامة دولة بسفك الدماء وقتل الأبرياء ومن يرفض فكرهم الشاذ المتطرف، يريدون إقامة دولتهم باستباحة أموال وأملاك المسلمين بمسمى الغنيمة، فكانت هذه الشرذمة وبالًا وتشويهًا للإسلام الصحيح.

ورصدت “أخبار ليبيا24” خلال الفترات السابقة، عبر الكثير من التقارير التي توثق وقائع وأحداث بطولية سطرها بعض أبناء مدينة درنة وضواحيها خلال سيطرة الإرهاب على المدينة، وكيف بذل عدد كبير منهم كل مايملك لأجل مواجهة الإرهابيين وتطهير درنة والمنطقة كافة من رجسهم.