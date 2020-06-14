تعرف على المتطرف الذي ظهر في صورة بجانب الإرهابي “زياد بلعم”

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كشف مصدر مطلع عن هوية الشخص الجالس بجانب الإرهابي فريد محمد بلعم الشهير بـ”زياد بلعم” في الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

وأضاف المصدر أن الشخص الذي ظهر بجانب بلعم في الصورة في أحد فنادق تركيا يدعى مؤيد علي منصور من مواليد الثمانينات ومن سكان منطقة باب بن غشير حاليا، وسابقا من سكان منطقة السواني.

وأوضح المصدر أن منصور عنصر أمني يتبع وزارة الداخلية برتبة “رائد” وشارك في أحداث فبراير 2011، وهو حامل فكر جهادي وموالي ومناصر لمتطرفي مجالس شورى ثوار بنغازي وأجدابيا ودرنة ويصفهم بـ”الثوار ” ،وكان من ضمن منتسبي مليشيا ” بشير السعداوي ” في منطقة السواني طرابلس.

وأفاد المصدر أن المتطرف هجر من منطقة “السواني” خلال أحداث ورشفانة وخاصة بعد عمليه ثأر أدت إلى مقتل شقيقه الأكبر معاذ منصور في العام 2014.

وذكر المصدر أن المتطرف مؤيد التحق بصفوف قوات الوفاق وخاض مواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس منذ أبريل 2019، وأصيب خلال المواجهات في محور عين زارة في ابريل 2019 بإصابة خطيرة.

وأشار المصدر إلى أنه سافر إلى تونس إثر الإصابة لأجل تلقي العلاج ،وأجرى عمليه جراحية واستئصل جزء من الكبد والبنكرياس والمعدة وظل في تونس مده لم تتجاوز 5 أشهر ومنها رجع إلى طرابلس، ليلتحق مجددا بمليشيا “أسود تاجوراء”وأصيب مجددا في محور وادي الربيع بقذيفة موجهة لينقل إلى مستشفى معيتيقة ومنها سافر إلى تركيا.

ولفت المصدر إلى أنه أجريت للمتطرف مؤيد عملية جراحية في إحدى مشافي تركيا، موضحًا أن الإصابة أدت إلى بتر رجله وزراعة بلاتين في يده اليسرى ولا يزال متواجدًا في تركيا.

وأكد المصدر أن لدى المتطرف شقيقه الأصغر يدعى عبدالعظيم منصور، مليشياوي يتبع مليشيا “أسود تاجوراء” يشارك أيضًا في المعارك ضد القوات المسلحة.