تصدعات جديدة بمعسكر الوفاق .. غويلة يصف الردع بالقتلة ويتهكم على النائب العام في إشارة إلى الردع .. غويلة : حبيت أذكرك يا سي النائب العام أن قتلة الشيخ نادر موجودين بجنبك

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تهكم عضو هيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء التي يتزعمها الصادق الغرياني بطرابلس والداعمة للجماعات الإرهابية، عبدالباسط غويلة، على شروع النائب العام بالتحقيق في ما أسماه “جرائم الكاني في ترهونة”، وإغفاله العديد من جرائم القتل في طرابلس على يد مليشيا الردع التي يتزعمها عبد الرؤوف كارة.

غويلة قال، في تدوينة له، “حبيت أذكرك يا سي النائب العام أن قتلة الشيخ نادر موجودين بجنبك، يا ريتك تناديهم وتحقق معاهم”.

وأكد على أنهم لن ينسوا قتلة عضو دار الإفتاء نادر العمراني ومراد القماطي، وكل من قتل ظلما في سجون الردع، طال الزمان أو قصر، وفق قوله.

وخُطف الأمين العام لهيئة علماء ليبيا وعضو لجنة الفتوى نادر السنوسي العمراني، من أمام مسجد في طرابلس عام 2016م، في ظروف غامضة، من قبل مليشيا الردع التابعة لداخلية الوفاق وبعدها تم قتله.

وسبق واقعة مقتل العمراني بعام، مقتل آمر سرية التوحيد مراد القماطي، أيضا على يد مليشيا الردع، التي أعلنت مسؤوليتها عن قتل القماطي، أحد المسؤولين عن الهجوم الغادر على سجن معيتيقة.

وقالت في بيان آنذاك “بعد صدور أمر قبض في مراد القماطي، ذهبت عناصر قوة الردع الخاصة للقبض عليه وكانت عملية القبض في منطقة الفرناج، حيث قام بالمقاومة والرماية على عناصر القوة وحدث تبادل لإطلاق النار، مما أدى إلى إصابته ومن ثم موته في المستشفى”.

وجاء تهكم غويلة على النائب العام ليرسخ التصدعات التي يشهدها حاليا معسكر الوفاق، وكانت آخر حلقة فيه بيان وزارة المالية، التي أعربت عن رفضها لخطاب النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالسلام سعد كاجمان الذي يطالبها بعدم الاعتداد بقرارات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج منفردا.