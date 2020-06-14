بعد شكر أردوغان .. عميد بلدية تاجوراء يكفأ تركيا بتسمية طريق “سليمان القانوني”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، تغيير اسم الطريق الذي يبدأ من منارة الحميدية “الفنار” وصولا إلى جزيرة الدوران المعروفة بـ”جزيرة اسبان”، تلك المنطقة التي نزل بها جنود الأسبان عند احتلال طرابلس، ليكون “طريق سليمان القانوني”.

وجاء قرار بن عطية الذي أعلن عنه، في تدوينة له، اليوم الأحد، تكريما للدور التركي الداعم والمساند الأول لحكومة الوفاق، لاسيما أن السلطان العثماني سليمان القانوني أرسل القائد مراد آغا، على رأس جيش لمساعدة أهل طرابلس في تحرير مدينتهم عام 1551م، حيث بنى في تاجوراء المسجد المعروف “مراد آغا”.

وزعم أن قراره جاء تقديرا منه للقوات التي قدمت إلى تاجوراء من ناحية الحميدية عند المنارة “الفنار”، وقامت بترتيب صفوف المقاتلين والأهالي الذين دفعوا دماءهم وأرواحهم مع بقية السكان حتى تم تحرير طرابلس، وفقا لقوله.

وقال بن عطية “ تتميز تاجوراء بخصوصية العلاقة القديمة والمتينة بالعاصمة؛ كونها حامية طرابلس من الشرق، وتتميز دائما بدفاعها المستميت عن العاصمة”.

وكان بن عطية، قد قدم الشكر إلى الرئيس التركي رجب أردوغان، بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية الجوية.

بن عطية قال، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حينها، دائما عندما تنتصر تذكر من ساندك ودعمك وضحى من أجلك.. شكرا “أردوغان”.. قال ستسمعون أخبار ممتازة”.

ودأبت تركيا على إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية المسيطرة عليها.