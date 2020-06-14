بعد انتشار صورة لبناء عشوائي فوق محطة وقود في بنغازي..الظواهر السلبية يوقف البناء والعمل في المحطة
أخبار ليبيا24
انتشرت صورة بناء عشوائي من عدة طوابق فوق محطة للوقود بمنطقة قنفودة غرب بنغازي ما أثار استغراب عدد كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وناشد عدد كبير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الجهات المختصة بسرعة التدخل وإيقاف البناء العشوائي الذي ينذر بوقوع كارثة في حال اشتعال النار في المحطة.
وعلى الفور، أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، في بنغازي السبت ، إغلاق المحطة وقود رقم 499، التابعة لشركة ليبيا للنفط والكائنة بمنطقة قنفودة، وإيقاف عملها لتهديدها حياة المواطنين.
وأكد جهاز مكافحة الظواهر السلبية في بيان، له أن إقفال المحطة جاء بعد شكاوى بشأن بناء عشوائي فوق محطة للوقود بمنطقة قنفودة.
وتابع الجهاز، أنه بعد التحري اتجهت الدوريات المُكلفة بتسيير العمل داخل مدينة بنغازي وبتعليمات مُباشرة من رئيس الجهاز، للمحطة المعنية وتم إغلاقها وإيقاف نشاطها وضبط كل من فيها من الإدارة والموظفين والعاملين واستدعاء مالكها لإجراء التحقيقات اللازمة.
وأوضح الجهاز أن هذا التدخل السريع جاء لإيقاف البناء الذي يتم بمواصفات غير قانونية، بإنشاء ثلاث طوابق فوق المحطة، بشكل غير قانوني ويتعارض مع المُواصفات والشروط اللازمة المعمول لها ويُهددها بالانهيار وتعريض حياة المواطنين للخطر، إضافة إلى تشويه المظهر العام للمدينة.