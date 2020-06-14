بعد انتشار صورة لبناء عشوائي فوق محطة وقود في بنغازي..الظواهر السلبية يوقف البناء والعمل في المحطة

بعد انتشار صورة لبناء عشوائي فوق محطة وقود في بنغازي..الظواهر السلبية يوقف البناء والعمل في المحطة

أخبار ليبيا24

انتشرت صورة بناء عشوائي من عدة طوابق فوق محطة للوقود بمنطقة قنفودة غرب بنغازي ما أثار استغراب عدد كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وناشد عدد كبير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الجهات المختصة بسرعة التدخل وإيقاف البناء العشوائي الذي ينذر بوقوع كارثة في حال اشتعال النار في المحطة.

وعلى الفور، أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، في بنغازي السبت ، إغلاق المحطة وقود رقم 499، التابعة لشركة ليبيا للنفط والكائنة بمنطقة قنفودة، وإيقاف عملها لتهديدها حياة المواطنين.