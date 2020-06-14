بعد الفيديو المسيء للمصريين .. باشاغا: مصر لديها القدرة على المساعدة في حل مشاكل ليبيا باشاغا يشكك في صحة الفيديو على الرغم من تكليفه قوة بترهونة تابعة له

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن مصر، يمكن أن تلعب دورًا في المساعدة على إنهاء الانقسامات، في الأزمة الليبية، موضحًا أن ليبيا تهتم بعلاقتها بمصر.

وتحدث باشاغا، في تصريحات لوكالة “بلومبيرج” الأمريكية، بعد تداول مقطع فيديو، يوضح إساءة ميليشيات حكومة الوفاق، إلى المصريين، حيث شكك باشاغا في صحة الفيديو، موضحًا أن داخلية الوفاق ستحقق في الواقعة، وإذا كانت صحيحة، سيلقي القبض على الجناة.

وأكد في تصريحاته لوكالة “بلومبيرج”، أن هذه الممارسات مرفوضة، ومُستنكرة، ولا علاقة لها بأخلاق الشعب الليبي، مُتابعًا “مصر دولة مهمة لليبيا، ونحن نهتم بعلاقتنا مع مصر، ولديها القدرة على المساعدة في حل مشاكل ليبيا”.

وقامت ميليشيات حكومة الوفاق، التي أطلقها فتحي باشاغا، بدعوى تأمين المناطق المستولى عليها والتمركز فيها، باعتقال عشرات العمال المصريين في مدينة ترهونة بدعوى القتال في طرابلس.

وقامت الميليشيات، بتصوير فيديو مهين للعمال المعتقلين، حيث قاموا خلاله بإجبارهم على الوقوف على قدم واحد في مشهد غير إنساني، ويبدو من هيئة العمال أنهم ضمن العمالة المصرية التي تعمل في ليبيا.

وأجبر أفراد الميليشيات، العمال المصريين على ترديد سباب ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وخليفة حفتر، فضلاً عن إطلاقهم هتافات مؤيدة لميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية.

وسيطرت ميليشيات الوفاق بدعم من المرتزقة السوريين والإمدادات التركية، على مدينة ترهونة بعد انسحاب جميع القوات منها، وكذلك منطقة العربان جنوب غرب طرابلس.