اليونيسف تقدم مساعدات إنسانية لحوالي 516 عائلة نازحة من ترهونة

اليونيسف تقدم مساعدات إنسانية لحوالي 516 عائلة نازحة من ترهونة

أخبار ليبيا24 — متابعات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عن تقديم مساعدات إنسانية لحوالي 516 عائلة نازحة من مدينة ترهونة إلى مدن بنغازي وإجدابيا والبيضاء.

وذكرت اليونيسف اليوم الأحد، أنها قامت بتقديم هذه المساعدات بالتعاون مع الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، وذلك من خلال برنامج الاستجابة السريعة على تكثيف جهودها لتلبية احتياجات العائلات النازحة.

وأوضحت المنظمة الأممية، أن حوالي 2,580 نازح من مدينة ترهونة تلقوا هذه المساعدات التي شملت مستلزمات غذائية ومستلزمات النظافة الأساسية والفرش والبطانيات وحقائب ترفيهية ومستلزمات الأطفال.

يشار إلى أن قرابة 20 ألف شخص نزحوا من مدينة ترهونة خلال الأسبوع الماضي، عقب اقتحام المدينة من قبل قوات حكومة الوفاق ومليشيات مسلحة بسبب تأييد ودعم أهالي ترهونة للقوات المسلحة الليبية.