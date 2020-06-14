الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر تعرض عمالة مصرية للاحتجاز القسري والتعذيب على يد قوات بركان الغضب

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استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بشدة تعرض عمالة مصرية وافدة للاحتجاز القسري والتعذيب من قبل مجموعة مسلحة وصفتها بـالـ “خارجة عن القانون”. وأكدت أن ذلك عمل إجرامي لا أخلاقي ومهين للكرامة وآدمية البشر، ومخالف لكافة الأعراف والمواثيق الإنسانية والشرائع والقوانين الوطنية والدولية.

أتى ذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر احتجاز عمالة مصرية في ترهونة من قوات “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، حيث قامت القوة بإجبار المصريين المحتجزين لديها بالتلفظ بألفاظ نابية ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

وقالت اللجنة، في بيان، إن “مثل هذه الأعمال الإجرامية غير الإنسانية لا تمثل القيم الإنسانية والاجتماعية والوطنية للمجتمع الليبي ولا تمت له بصله، ولا يمكن أن تمس هذه الأعمال الإجرامية بحجم العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الليبي والمصري الشقيقين”.

ودعت اللجنة، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ومكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل وشفاف في هذه الواقعة وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، كما طالبتها بسرعة التدخل لإطلاق سراح المصريين الذين ظهروا في مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت اللجنة لوزارة الداخلية، بـ “أهمية ضمان سلامة وحماية العمالة الوافدة والمقيمين ومن جميع الجنسيات المتواجدين بجميع مناطق سيطرة حكومة الوفاق”، وحمّلتها مسؤولية ضمانات سلامة وحماية وحياة المقيمين والعمالة الوافدة المتواجدين على الأرضي الليبية.