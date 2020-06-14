المطالبة بسرعة استكمال مستشفي الوحدة بدرنة مستشفى الوحدة لا يزال تحت الصيانة الكاملة منذ عام 2011

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب صباح اليوم الأحد بمكتبه بمقر ديوان وزارة الصحة بالبيضاء اجتماع موسع ضم مدير عام مستشفي الوحدة إبراهيم فوزي عزوز، والمدير المساعد لإدارة المستشفي الدكتور عادل ادوال، ومدير إدارة الخدمات الصحية درنة شعيب بوفجرة، لمناقشة الآليات العمل وتقديرات نسب الإنجاز في استكمال مشروع صيانة وتطوير مستشفي الوحدة بدرنة من قبل الشركة المنفذه .

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لوزارة الصحة بضرورة استئناف العمل في تنفيذ مشروع استكمال مستشفي الوحدة العلاجي التعليمي درنة المتعثر منذ عام 2011 وذلك بالتنسيق مع دولة رئيس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني .

وشدد وزير الصحة على ضرورة الإسراع في استكمال الشركة لإجراءاتها الإدارية مع وزارة الصحة و الجهات ذات العلاقة لاستصدار التكليفات لتنفيذها واستكمالها قبل نهاية العام الحالي مع ضمان التنفيذ، وفقًا للمواصفات العالمية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة.

وأوصى وزير الصحة ، بمنح الشركة المتعاقد معها أسبوعين، كحد أقصى لاستيفاء إجراءاتها للبدء في المشروع على أرض الواقع، وإلا ستتعرض الشركة للمخالفة القانونية ويسحب منها المشروع.

وأعرب وزير الصحة عن فخره واعتزازه بكافة الكوادر الطبية التي تعمل دونما انقطاع في ظل الوضع الراهن وذلك نظرًا لأهمية المسؤولية الملقاة على عائق العاملين بهذه الإدارات والمرافق الصحية .

ويشار الي أن مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي درنة الواقع بمنطقة باب طبرق ذات سعة سريره تقدر (525) سرير لا يزال تحت الصيانة الكاملة منذ عام 2011 ويعمل المستشفي حاليا بقدرة من خلال عيادات متفرقة داخل المدينة وتوجد بها أغلب التخصصات الطبية وتجري به جميع العمليات الجراحية والولادة ويستقبل جميع الحالات من المناطق المجاورة.