الجزائر تؤكد على موقفها الثابت الدّاعي إلى الحوار بين الليبيين

الجزائر تؤكد على موقفها الثابت الدّاعي إلى الحوار بين الليبيين

أخبار ليبيا24 — سياسة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على موقف بلاده الثابت اتجاه الأزمة الليبية، الدّاعي إلى الحوار بين الليبيين من أجل الوصول إلى حلّ سياسي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والوفد المرافق له أمس السبت، في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لإيجاد حلّ سياسي للأزمة الليبية، بحسب ما نشرت الرئاسة الجزائرية.

وجدّد تبون، موقف بلاده الثابت الدّاعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حلّ سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.

بدوره، أشاد رئيس مجلس النواب، بالدور المحوري للجزائر من أجل البحث عن الحلّ المنشود للأزمة الليبية، على حد قوله.