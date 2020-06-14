الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه من استمرار الأزمة الليبية ويجدد رفضه للتدخلات الخارجية

أخبار ليبيا24 — متابعات

أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عن قلقه من استمرار الأزمة في ليبيا، مجددا رفضه للتدخلات الخارجية.

وفي بيان أصدره المجلس في ختام دورته العادية الـ929، برئاسة الجزائر التي تترأس مجلس السلم والأمن الإفريقي لشهر يونيو الجاري، أعرب المشاركون عن قلقهم الشديد من استمرار القتال في ليبيا.

وأشار المجلس، إلى أن القتال في ليبيا قوض الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا، ويؤدي أيضا إلى تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي غير المستقر أصلا في البلاد، فضلا عن تفاقم محنة المهاجرين وطالبي اللجوء.

وجدد المجلس، إدانته الشديدة لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤون السلام والأمن في أفريقيا، مما يقوض السيادة الوطنية وجهود السلام، مؤكدًا في السياق ذاته على ضرورة ضمان أن يكون كل دعم خارجي لجهود السلام والأمن في القارة منسق وموجه بشكل جيد نحو تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي وأولوياته.

وركز البيان في هذا الصدد على دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، والتي تشدد على الحاجة الملحة لإسكات المدافع في إفريقيا، ووقف النزاعات وضمان وقف القتال، فضلاً عن الالتزام الإنساني لجميع الأطراف المتحاربة بالتوقف فوراً عن القتال لتسهيل الإجراءات التي تتخذها الدول.

وشدد مجلس السلم والأمن الإفريقي، على عزمه في استخدام جميع الوسائل اللازمة لتخليص إفريقيا من ويلات الإرهاب والجماعات المسلحة وشبكات دعمها، مكررا دعوته إلى الحظر العاجل لجميع مصادر الأسلحة والتمويل وصلاتها بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والاختطاف مقابل الفدية.