بعد اتفاق بوتين وأردوغان .. وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان يزوران تركيا لبحث الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، سيصلان إلى تركيا غدا الأحد، لإجراء المباحثات بشأن القضايا الإقليمية على رأسها الأزمة الليبية.

وتأتي زيارة لافروف وشويغو على رأس وفد حكومي روسي، وذلك لإجراء محادثات قالت تقارير إعلامية إنها ستتركز على ليبيا، بحسب ما نشرت رويترز اليوم السبت.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: “بناء على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، سيقوم وزيرا الخارجية والدفاع سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، بإجراء زيارة إلى تركيا يوم 14 يونيو على رأس وفد لإجراء مباحثات حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، قد أكدا من جديد التزامهما المتبادل للمساعدة في تهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لصالح تسوية سياسية ودبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة.