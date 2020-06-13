“مكافحة الأمراض” يتعرف على التسلسل الجيني لفيروس كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أنه تمكن من التعرف على النوع الجيني لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكر المركز في بيان عاجل له أن التعرف على التسلسل الجيني لكورونا في ليبيا جاء بعد دراسة أجريت على عدد من العينات الموجبة التي تم تجميعها من مختلف مناطق البلاد.