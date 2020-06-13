“مكافحة الأمراض” يتعرف على التسلسل الجيني لفيروس كورونا في ليبيا
أخبار ليبيا24
أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أنه تمكن من التعرف على النوع الجيني لفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وذكر المركز في بيان عاجل له أن التعرف على التسلسل الجيني لكورونا في ليبيا جاء بعد دراسة أجريت على عدد من العينات الموجبة التي تم تجميعها من مختلف مناطق البلاد.
وأوضح المركز أنه بعد الدراسة التي أجراها المختبر المرجعي للمركز وبالتعاون مع قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البشري بجامعة طرابلس تبين أن 75 % من العينات تنتمي إلى النوع الجيني (A) و 25 % من العينات تنتمي إلى النوع (B) لفيروس كورونا.
وأشار المركز إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع عاكف على استكمال دراسته على بقية العينات الموجبة وإيجاد وجه التشابه مع ماتم نشره من قبل بنك الجينات العالمي ( Genbank ) .