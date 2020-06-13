مركز الرقابة يعلن رفضه شحنة “موز” من الإكوادور

أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم السبت عن رفض شحنة غذائية موردة من الخارج نوع السلعة موز طازج أخضر.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن أسباب الرفض نظراً لوجود تعفن و تخمر و نضج غير طبيعي لكامل الشحنة .

وأضاف مركز الرقابة أن الكمية 10800 صندوق ( 10 ) حاويات، لافتا إلى أن العلامة التجارية لشحنة الموز المرفوضة Freskita.

وذكر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن بلد المنشأ الإكوادور، المصدر الإكوادور، موضحًا أن نقطة وصول الشحنة ميناء الخمس البحري.