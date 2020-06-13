مركز الرقابة يعلن رفضه شحنة “موز” من الإكوادور
أخبار ليبيا24
أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم السبت عن رفض شحنة غذائية موردة من الخارج نوع السلعة موز طازج أخضر.
وأوضح مركز الرقابة على الأغذية عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن أسباب الرفض نظراً لوجود تعفن و تخمر و نضج غير طبيعي لكامل الشحنة .
وأضاف مركز الرقابة أن الكمية 10800 صندوق ( 10 ) حاويات، لافتا إلى أن العلامة التجارية لشحنة الموز المرفوضة Freskita.
وذكر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن بلد المنشأ الإكوادور، المصدر الإكوادور، موضحًا أن نقطة وصول الشحنة ميناء الخمس البحري.