في إشارة للحقول النفطية .. السراج: لن نسمح أن تكون ثروات الليبيين رهينة بعض المرتزقة والمجرمين السراج : يدعو شركاء الدول التي تعمل شركاتها بقطاع النفط والغاز إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إقفال الحقول

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قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إن نتائج ما وصفه بـ”العدوان الغاشم” لا تقتصر على ما خلفه من موت وتدمير وتهجير وتفخيخ لمنازل النازحين، بل تعداه ليهدد لقمة عيش الليبيين بوقف مصدر رزقهم، مؤكدًا أنه خلّف مأساة تطال جميع أوجه الحياة في ليبيا، على حد قوله.

السراج أوضح ، في تصريحات نشرها مكتبه الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن ما لحق بقطاع النفط من أضرار لا يتوقف عند قفل الإنتاج وبالتالي وقف التصدير وضياع المليارات على الليبيين، بل تعداه إلى تردي مجمل الأوضاع المتعلقة بالحقول وتشمل تدمير البنية التحتية لهذه الحقول والموانئ وخطوط نقل النفط الخام، والتأثير على إمدادات الغاز الطبيعي مع استمرار المخاطر والتهديدات الأمنية.

وأشار إلى أن إصلاح كل ذلك وإعادته إلى العمل بشكله الطبيعي يحتاج إلى وقت وتمويلات ضخمة قد تفوق قدرة الدولة على تحملها خاصة في هذه الظروف بالغة الصعوبة، على حد تعبيره.

وأكد السراج، أن الدولة الليبية تدعو شركائها من الدول التي تعمل شركاتها بقطاع النفط والغاز في ليبيا، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الأمر، وتجاه الدول التي تدعم الخارجين عن القانون وتحرضهم على قفل النفط وتدمير البنية التحتية.

واختتم رئيس المجلس الرئاسي “إننا نبحث على الحلول السلمية لإنهاء هذا العبث ولكننا لن نصبر كثيرًا، لأننا لن نسمح بعد اليوم أن تكون ثروات الليبيين رهينة بعض المرتزقة والمجرمين، حسب وصفه”.