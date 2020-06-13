غوتيريس يدعو لفتح تحقيق شامل وشفاف بخصوص التقارير الواردة حول وجود مقابر جماعية في ترهونة

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة اليوم السبت إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف، بشأن التقارير الواردة عن العثور على مقابر جماعية في ترهونة، وتقديم الجناة إلى العدالة.

وطالب أنطونيو غوتيريس، في بيان للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على وجه الخصوص السلطات إلى تأمين مواقع المقابر الجماعية من العبث، والتعرف إلى الضحايا، وتحديد أسباب الوفاة وإعادة الجثامين إلى ذويهم، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة قد عرضت المساعدة في هذا الصدد.

وشدد الأمين العام على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مجددا دعوته إلى الوقف الفوري للقتال في ليبيا من أجل إنقاذ الأرواح وإنهاء معاناة المدنيين.

ورحب غوتيريس، باستئناف عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ويأمل أن يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار قريبا.