غوتيريس يدعو إلى وقف فوري للقتال في ليبيا لإنقاذ الأرواح وإنهاء معاناة المدنيين

أخبار ليبيا24 – سياسة

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، دعوته إلى الوقف الفوري للقتال في ليبيا من أجل إنقاذ الأرواح وإنهاء معاناة المدنيين.

ورحب غوتيريس، باستئناف عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، معربا عن أمله في أن يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار قريبا، بحسب ما نقل بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس السبت.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت منذ يومين أن وفدي حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي منخرطان بشكل كامل في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأوضحت البعثة في بيان لها، أنها عقدت اجتماعاً مع وفد الجيش الوطني الليبي في الثالث من يونيو الجاري، واجتماعاً آخر مع وفد حكومة الوفاق الوطني في التاسع من الشهر ذاته.