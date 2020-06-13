عقيلة في الجزائر لبحث الأزمة الليبية مع تبون

أخبار ليبيا24

حلّ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالجزائر، اليوم السبت، في زيارة رسمية للقاء مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، من أجل التباحث فيما يبدو حول تطورات الوضع في ليبيا ومبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنت عنها قبل أسبوع في القاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، “وصل منذ قليل إلى العاصمة الجزائرية فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يرافقه معالي رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري في زيارة رسمية بناءً على دعوة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون”.

وكان الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، قدد شدد على ضرورة العودة للحوار لإنهاء الأزمة في ليبيا قبل تدهور الوضع، مؤكدًا أن الجزائر على استعداد للجلوس مع تونس ومصر لإيجاد حل للأزمة.

وحذّر تبون، في حديث لوسائل إعلام محلية ليل الجمعة، من أن الوضع الليبي يسير باتجاه سيناريو مماثل لما حدث في سوريا، مشيرًا إلى أن الأطراف المتصارعة في سوريا هي نفسها التي تتصارع في ليبيا أيضا، وذلك في إشارة ضمنية إلى تركيا وروسيا. وقال تبون، إن خطة الجزائر في ليبيا واضحة ويجب اتباع النقاش والحوار لوقف مزيد من دماء الليبيين.