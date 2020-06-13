صوان: الإخوان أكبر كتلة سياسية متماسكة في ليبيا ومبادرة مصر مغرضة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حمّل رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، محمد صوان، قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مسؤولية ما اسماه الخراب والدمار في المناطق التي حلت بها حول طرابلس، قبل السيطرة عليها، حسب قوله .

صوان قال، في تصريحات لموقع عربي 21 المدعوم من قطر، إن “قوات حفتر” قامت بزرع الألغام في بيوت الناس، وإلى الآن تمكنت الفرق المختصة من إزالة أكثر من ألفي لغم من البيوت والمزارع، بعد أن تسببت في إزهاق أرواح كثير من العائلات العائدة لبيوتها، مشددا على ضرورة تقديم حفتر للمحاكمة القضائية، حسب زعمه .

وعن الأوضاع الميدانية في الوقت الحالي بعد سيطرة قوات الوفاق على طرابلس، قال “لقد شاهد العالم بالصوت والصورة أرتالا من قوات المرتزقة الروس فاغنر، وهم يغادرون مهزومين وغيرهم من المرتزقة، وانسحبت قوات حفتر إلى قاعدة الجفرة، وهو إعلان فشل عدوان حفتر الذي انطلق في الرابع من أبريل 2019م من القاعدة نفسها، والحصيلة هي الخراب والدمار وإزهاق أرواح الليبيين والهزيمة النكراء لحفتر”.

ورأى صوان أن الأوضاع العسكرية لها دلالاتها السياسية، تجلت في محاولات الدول الداعمة لحفتر وهي تتمسح بالحل السياسي للتخفيف من نتائج الهزيمة، متسائلا ما جدوى استئناف محادثات 5+5 العسكرية بعد أن انهزم حفتر وتراجع مئات الكيلومترات؟ قائلا: “طبعا هي محاولة من هذه الدول لإنعاش حفتر وإظهاره بأنه لا يزال قويا”، حسب قوله .

وتابع “الأكثر إثارة للسخرية، هو ما قامت به السلطات المصرية من القاهرة بطرح مبادرة من خلال مؤتمر صحفي جمع السيسي وحفتر وعقيلة صالح، وما كان أحد يتصور أن تقدم الدبلوماسية المصرية بخبراتها على هذا العمل، الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من عوامل النجاح، فمصر طرف رسمي وأساسي ومتورط في الصراع، ومن دخل طرفا لا يصلح وسيطا، ثم إنها لم تحضر الطرف الآخر، وهذا غير مقبول حتى من وسيط محايد، وأضف إلى ذلك وجود حفتر وعقيلة بجانب السيسي في أثناء طرح المبادرة، الأمر الذي يقلل من قيمة هذه المبادرة وحياديتها، فلو أن مصر قدمت شخصيات ورموزا سياسية واجتماعية وعسكرية أخرى من الشرق، ربما يقبل”.

وأثنى صوان على حزبه الذراع السياسية لجماعة الإخوان، والمصنفة كجماعة إرهابية في عدة دول عربية، زاعمًا أنه “أكبر كتلة سياسية لا زالت متماسكة تمثل حزب العدالة والبناء، كان له دور كبير في كل المحطات السياسية السابقة، وتيار الثورة العريض الواسع للأسف ليس له قيادة أو كتلة صلبة ولم تتشكل أحزاب وكتل قوية داخله، ولذلك فإن إقصاء المجلس الأعلى للدولة أو حزب العدالة، يفسح الطريق لتمرير أي تسوية قد لا تكون في صالح المسار السياسي الديمقراطي، وهذا ما أشار إليه عقيلة أيضا عندما قال: على الأحزاب أن تتراجع الآن، وهو بذلك يقصد العدالة لأن الجميع يعلم بأنه لا توجد أحزاب أخرى فاعلة في ليبيا الآن”.

وواصل: “وللأسف، يجب أن ينتبه كثير من أنصار تيار الثورة إلى هذه النقطة، لأن بعضهم بدوافع الخصومة السياسية التي ليس وقتها الآن، قد يروق له ذلك ويطربون لإقصاء حزب العدالة، بل ويكيلون له الاتهامات، ثم إن ما طرحه عقيلة صالح من أفكار تعود بليبيا إلى ما قبل الدولة، فهو يتكلم عن أقاليم ثلاثة كل إقليم يفرز من يمثله”، مضيفا: “للأسف منطق متخلف قبلي جهوي لا يطرح آليات أو معايير، بل يعطي الفرصة لاختيار البعثة أو غيرها لأفراد من كل الأقاليم ليس بينهم رابط أو مشروع، وبذلك يسهل تمرير أي طبخة”.

وعن الطريقة التي يتحدث بها أهل مدينة مصراتة خاصة دورهم في التصدي لخليفة حفتر، قال “لا شك أن مدينة مصراتة لها ثقل سكاني كبير وعسكري بسبب ما فرض عليها من حروب ابتداء من حروب التحرير ضد القذافي، لا أحد يدعي أن ليبيا فيها جيش نظامي متكامل ومهيكل وحالة السيولة تعم كل مؤسسات الدولة”.

وعن الموقف الدولي، ذكر “بكل وضوح، نحن لم نكن نواجه حفتر بل نواجه تحالفا دوليا بعضه معلن كمصر والإمارات والسعودية والأردن وفرنسا وروسيا، والآخر خفي أو سلبي مثل بعض دول الجوار، باستثناء تركيا وقطر، لم يقف أحد مع الشعب الليبي، وليس من المنطق ادعاء الحياد في مثل الحالة الليبية، فهو عدوان على دولة وحكومة معترف بها وعضو في الأمم المتحدة”.

وتابع “بعد التطورات الأخيرة وهزيمة حفتر وعجزه عن تحقيق أي تقدم، فقد بدأت مواقف بعض الدول في التحول الإيجابي لصالح دعم حكومة الوفاق، والفضل في ذلك يرجع لشجاعة الشعب الليبي وبسالته وتضحياته”.

وواصل هجومه على خليفة حفتر والدول الداعمة له، قائلا “أما عن الأفق السياسي للحل، فإن الوضع لا زال ضبابيا حتى الآن، وعلى الرغم من هزيمة حفتر في الغرب الليبي، إلا أنه لا زال يحظى بالدعم من محور الشر ويسيطر على مدن الشرق، الأمر الذي فتح المجال للتدخلات المباشرة في ليبيا خارج إطار أي اتفاق، مثل وجود القوات الروسية علنا، الأمر الذي قد يجعل من ليبيا ساحة صراع مباشر بين بعض الأطراف أو استمرار حالة الصراع بالوكالة، وهذا ما نخشاه”.

وتوقع أنه من الممكن أن تدعو الأمم المتحدة إلى استئناف الحوار السياسي بين الأطراف الليبية إذا تراجعت العمليات العسكرية، مضيفا “وهذا ما نتوقعه، لكن المشكلة هي أنه لا يوجد شريك حقيقي حتى الآن يملك إرادته ويمكن الجلوس معه والوصول إلى حل، فالطرف الآخر سواء حفتر أو عقيلة مسلوبو الإرادة من مصر والإمارات خاصة، وهم قد تورطوا في دماء الليبيين بشكل مفرط، وهذه الدول تعادي أي تحول سياسي من الممكن أن يفضي إلى نظام سياسي ديمقراطي”.

واختتم بقوله “نرجو أن تتحرك القوى السياسية والمجتمعية في المدن التي غرر بها حفتر خاصة الشرق الليبي، ويجلسوا مباشرة مع إخوانهم الليبيين ولكن ليس خلف حفتر، وإذا فعلوا ذلك، فإنه في تقديري سوف تقدم لهم كل التنازلات الممكنة بطيب خاطر، وسوف نصل إلى حلول للأزمة”.