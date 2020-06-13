شينكر: التدخل الأجنبي في ليبيا يعد تحد لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية

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قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية، لمكتب شؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن التدخل المستمر من الجهات الخارجية في ليبيا يعد بمثابة تحدٍّ لمصالحها والاستقرار الإقليمي في شرق المتوسط، أيضًا كمأساة للشعب الليبي.

وأضاف، في إحاطة حول الحوار بين الولايات المتحدة والعراق والتطورات في ليبيا، “نحن قلقون بشكل خاص بشأن استمرار تدفق المعدّات العسكرية والأسلحة الروسية ومرتزقة فاغنر الروس، الذين أدّى وجودهم إلى التدخل التركي الكبير الجاري الآن”.

وقال شينكر، إنه “على الرغم من انتهاء حصار القوات المسلحة العربية الليبية على طرابلس، وفتح الطريق أمام حوار سياسي أكبر، اشتدت حدّة القتال بمشاركة الجهات الأجنبية”.

وأضاف، أن “الليبيين يريدون السلام وإنهاء التدخل الأجنبي، وإنهم منزعجون من هذا المستوى من التدخل الأجنبي في شؤونهم. وما زلنا ندعو إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات السياسية، لقد حان الوقت لليبيين من جميع الجهات للتحرّك حتى لا تستطيع روسيا أو أي دولة أخرى التدخل في ليبيا”.

واعتبر شينكر، أن “اتفاق حكومة الوفاق والقوات المسلحة العربية الليبية على استئناف المحادثات الأمنية برعاية الأمم المتحدة خطوة أولى إيجابية تتطلب متابعة سريعة من خلال مفاوضات بحسن نية، وتنفيذ وقف إطلاق النار، وإعادة إطلاق المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل تحقيق حل طويل الأمد”.

وقال، “لقد شجّعنا نبأ مشاركة كلّ من حكومة الوفاق والقوات المسلحة العربية الليبية الآن في محادثات 5 + 5 التي تستضيفها البعثة، ولكن الحضور ليس كافيًا”. وأضاف، “نريد أن نرى جميع الليبيين يجتمعون لتولّي مسؤولية بلادهم، ومن الأهمية بمكان أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس وضمان حماية المدنيين لأنّ الجمهور الليبي يواجه تحديات متعددة من بينها الصراع وجائحة كورونا والصعوبات الاقتصادية”.

وجدد، مساعد وزير الخارجية الأمريكية، لمكتب شؤون الشرق الأدنى، دعوة واشنطن لجميع الأطراف إلى وضع أسلحتهم جانبا واستئناف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة على الفور.