ست مواطنين يكملون مدة الحجر الصحي بالمرج بعد عودتهم من سبها دون تسجيل إصابة بكورونا

ست مواطنين يكملون مدة الحجر الصحي بالمرج بعد عودتهم من سبها دون تسجيل إصابة بكورونا مواطنون يكملون مدة الحجر الصحي ونتائج عيناتهم سالبة

أخبار ليبيا24

أكمل ستة مواطنين مدة حجر صحي في فندق المرج السياحي دون تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد بينهم، وذلك بعد عودتهم من سبها التي تشهد تطورا وبائيا متزايدا.

وأوضحت إدارة الخدمات الصحية ببلدية المرج، أن هذه المجموعة الـ11 من المواطنين العائدين من سبها والخاضعين للحجر الصحي بفندق المرج السياحي، والمقررة بـ 14 يوما. وضمت المجموعة 6 أشخاص أجريت لهم التحاليل الخاصة بالكشف على فيروس كورنا وكانت جميع نتائجهم تحاليلهم سالبة.

وقالت إدارة الخدمات الطبية بالمرج، إن إجراءات خروج المواطنين من الحجر الصحي جرت في حضور، حمد عبدالسلام، عضو اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا بالمرج، وبإشراف أعضاء لجنة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة.

وسجلت في ليبيا حتى يوم الخميس، 393 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 329 حالة نشطة و59 حالة تعافي و55 وفيات.