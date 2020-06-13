بعد تكفلها بالصيانة .. كتبية سبل السلام تواصل صيانة مختبر تحاليل كورونا في الكفرة

بعد تكفلها بالصيانة .. كتبية سبل السلام تواصل صيانة مختبر تحاليل كورونا في الكفرة من المتوقع استلام جهاز التحليل الخاص بالكشف عن كورونا لبلدية الكفرة هذا الأسبوع

أخبار ليبيا 24 – خاص

تواصل كتيبة “سُبل السلام” أعمال الصيانة التشغيلية لمختبر التحاليل الخاص بــ الكشف عن الإصابة بــ covid _19 في مدينة الكفرة

وبدأت الكتيبة أعمال الصيانة منذ يومين بعد تحملها كافة التكاليف بصيانة مبنى إدارة مشروع النخيل الذي سيكون مقراً خاصاً للحجر الصحي .

من جهة، أخرى التقى رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا بالكفرة عقيد خالد خيار بعض مؤسسات المجتمع المدني الخميس الماضي لمناقشة جهود اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية في مكافحة الوباء.

وكانت مدينة الكفرة قد استلمت شحنة من الأجهزة والمعدات من بينها أجهزة تنفس و 400 مسحة أنف و800 اختبار سريع .

وأكدت لجنة الرصد والتقصي أنها ستبدأ في إجراء مسح عشوائي على مستوى الكفرة على عدد 225 مواطن .

هذا ومن المتوقع استلام جهاز التحليل الخاص بالكشف عن فيروس كورونا والمخصص لبلدية الكفرة هذا الأسبوع .