الوضع الوبائي لكورونا في ليبيا.. تسجيل 16 حالة جديدة وحالة وفاة جديدة

أخبار ليبيا24

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال الـ24 ساعة الماضية تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 16 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد، إضافة لحالة وفاة جديدة داخل غرف العزل بمعيتيقة.

وأفاد المركز أن عدد الحالات المسجلة في طرابلس بلغ أربع حالات بينها حالة واحدة مخالطة وثلاث حالة قادمة من سبها، كما جرى تسجيل عشر حالات جديدة في سبها بينها ثمان حالات مخالطة وحالتين جديدتين، وفي صرمان جرى تسجيل حالة واحدة مخالطة لحالات سابقة، أما في بنغازي؛ فقد سجلت حالة واحدة قادمة من مصر.

وبهذه الحصيلة الجديدة؛ فقد ارتفع إجمالي الحالات المسلحة في ليبيا إلى 409 حالات بينها 344 حالة نشطة و59 حالة تعافي و6 حالات وفاة.