المرصد السوري يؤكد مقتل 390 مرتزق سوري في ليبيا منذ بدء التدخل التركي

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا نقلت حتى الآن أكثر من 13 ألف عنصر متطرف من الفصائل الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا إلى ليبيا للمشاركة في الحرب كمرتزقة.

وأشار المرصد، في تصريحات صحفية أمس الجمعة، إلى تسجيل مقتل 390 من مرتزقة أردوغان في ليبيا، منذ بدء تدخل تركيا في البلاد.

وأوضح المرصد، أن من بين القتلى في الأيام الأخيرة قيادي متشدد بصفوف المرتزقة السوريين الإرهابي سامر الأطرش الذي قتل بنيران سلاح الجو في محيط مدينة سرت الليبية.

ونوه المرصد، إلى أن الإرهابي سامر الأطرش المكنى بـ”أبي يعرب الأثري”، وصل إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق، قُتل على مشارف مدينة سرت، وكان قياديا بجبهة النصرة (فرع القاعدة في سوريا) وقد فصل منذ فترة طويلة بسبب قضايا سرقة.