اللجنة الطبية طبرق تطالب بإقامة حجر صحي بمصر لليبيين الراغبين فى العودة

أخبار ليبيا 24 – صحة

طالبت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، السبت، بإقامة حجر صحي ليبي بإحدى القرى المصرية يلجأ إليه كافة الليبيين الراغبين فى العودة إلى ليبيا، وذلك لانتشار الوباء وتفشيه في مصر وانتقال العدوى لبعض المواطنين الليبيين القادمين من مصر إلى ليبيا عن طريق المنفذ البري أو من خلال المطارات الجوية.

وقال رئيس اللجنة فرج عبد الله الجالي، في بيان إنه يجب تكليف فريق طبي وطني للقيام بأخذ المسحات الأنفية والتحاليل الطبية لهؤلاء المواطنين عند دخولهم للحجر وعند انتهاء فترة الحجر، داعيًا إلى توفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين الليبيين للوطن بعد أخذ المسحات الأخيرة ونقلهم وإحالتهم مباشرة كلاً حسب بلديته ومنطقته منعا للاختلاط بغيرهم.

وأكد الجالي أن هذا يقلل من فرص الإصابة ودخول المصابين مباشرة لأرض الوطن وليتسنى لهم الدخول للأراضي الليبية والعودة لأوطانهم بكل طمأنينة لهم ولذويهم ولكافة الدولة الليبية.