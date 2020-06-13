الاتحاد العربي للكاراتيه يسلم الاتحاد الليبي شهادات إتمام دورة المدربين

أخبار ليبيا24

أعلن الاتحاد الليبي للكاراتية عن وصول شهادات الدورة التدريبية للمدربين العرب (كاتا وكوميتيه – أون لاين ) التي أقيمت خلال الفترة من 14 – 21 / 5 / 2020.

واستلم الاتحاد الليبي عدد 32 شهادة تدريب كاتا و 49 شهادة تدريب كوميتيه.

ونظمت دورة المدربين العربية عن بُعد تحت إشراف الاتحاد العربي للكاراتيه وجاءت في إطار التخفيف من حدة أزمة ” كورونا “.

وشهدت الدورة مشاركة كبيرة تجاوزت 650 مدرب من مختلف الدول العربية وبلغ عدد المدربين المشاركين من ليبيا 35 مدرب.