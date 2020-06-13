افتتاح قسم حديث لغسيل الكلى بعيادة الماجوري ببنغازي

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افتتح اليوم السبت وحدة حديثة لغسيل الكلى في عيادة الماجوري ببنغازي مخصصة لـ 26 مريضا كانوا يتابعون علاجهم وغسيل الكلوي في مركز بنغازي الطبي.

وجرى الافتتاح في حضور وزير الصحة وعميد بلدية بنغازي ومدير مركز بنغازي الطبي، ومجموعة كبيرة من الأطباء.

ووفقا لمكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي؛ قالت مدير عام المركز الطبي، الدكتورة فتحية العريبي، “إن تدشين القسم الجديد جاء بعد أغلاق قسم الكلى في مركز بنغازي الطبي بسبب تخصيص البرج الثالث بالكامل لمكافحة جائحة كورونا”، مشيرة إلى أن عيادة الماجوري كبيرة وتحوي عددا من العيادات الذهبية التي تملك قدرات وإمكانيات كبيرة غير مستغلة.

وأضافت، “تمت صيانة القاطع الذي أُستغل للكلى وجهز بـ 15 جهازا لغسيل الكلى، كما جُهز بجميع ما يحتاجه المرضى”.

وأوضحت مدير عام المركز الطبي ” تكاتفت الجهود لافتتاح هذا القسم بداية من مركز بنغازي الطبي ومساعدة وزير الصحة وبجهود شركة المجموعة العالمية التي قامت بصيانة القاطع بالكامل سواء من البنية التحتية ومن تركيب زجاج وصيانة الصرف الصحي وتركيب تكييف لكل الغرف”.

وأشارت العريبي، إلى مساهمة بلدية بنغازي في تطوير القسم، وقالت: ” قدم لنا الدعم من قبل بلدية بنغازي حيث تولت البلدية تركيب مولد كهربائي متطور في حالة انقطاع الكهرباء حتى لا تتوقف أجهزة الغسيل الكلوي”.

وأكدت أن توفير الخدمات بالقسم الجديد ستكون من مهام مركز بنغازي الطبي إلى حين حصول القسم على مصادر تمويل خاصة.