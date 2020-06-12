مكافحة كورونا طبرق: سائق الإسعاف المخالط للحالتين المصابتين بكورونا في بنغازي في الحجر

أخبار ليبيا24- خاص

أكد رئيس اللجنة الإستشارية لمكافحة كورونا في طبرق فرج الجالي، اليوم الخميس أن سائق الإسعاف المخالط للحالتين المصابتين بكورونا في بنغازي في تم وضعه في الحجر الصحي.

وأضاف الجالي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ :”تابعنا الحالة المصابة بفيروس كورونا والتي تم الاشتباه بها منذ دخولها الأراضي الليبية من منفذ أمساعد وهم من مدينة بنغازي وقدومهم من مصر مع جثمان متوفي”.

وأفاد رئيس اللجنة أن سائق الإسعاف من مدينة طبرق هو من قام بتوصيلهم إلى مدينة بنغازي.، مؤكدًا أن اللجنة الاستشارية بنغازي أبلغتهم بثبوت الإصابة للسيدتين القادمتين من مصر المرافقة مع الجثمان ووصولهم إلى بنغازي مع سائق أجرة من طبرق.

تعاونت معنا وزارة الصحة واللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا وتم وضع المخالطين للحالة والمتواجدين في بنغازي في الحجر الصحي هناك.

وذكر الجالي :”تابعنا السائق في مدينة طبرق وتم التعرف عليه وتم إبلاغه بأن الحالة التي أوصلها لبنغازي كانت مصابة، تعاون معنا السائق وسحبت منه عينه والآن هو متواجد مع أسرته في الحجر الصحي في طبرق”.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن السائق أكد أنه قام بالمبيت عند أخته في بنغازي وتم إبلاغ اللجنة الاستشارية بنغازي وتم حجر هذه الأسرة.

وأشار الجالي إلى أن هناك تعاون بين اللجنة الاستشارية ولجنة مكافحة فيروس كورونا وبلدية طبرق من أجل متابعة كل القادمين من الخارج.