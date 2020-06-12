ليبيا تواصل جهودها من أجل إحباط كلّ محاولة داعشيّة في البلاد

ليبيا تواصل جهودها من أجل إحباط كلّ محاولة داعشيّة في البلاد

أخبار ليبيا 24 – آراء حرة

منذ أن وطأت أقدام الدّواعش الأراضي اللّيبيّة بدأت المعارك بين التّنظيم الإرهابيّ داعش الّذي أراد الاستيلاء على كلّ بقعةٍ في البلاد، وبين السّلطات اللّيبيّة الّتي لم تتوقّف يومًا عن محاربة هذا التّنظيم المتشدّد والقضاء على عناصره المجرمين.

عاشت ليبيا واللّيبيون أوقاتًا عصيبة يوم كان التّنظيم يستبدّ بالبلاد وينفّذ هجماتٍ إرهابيّة هنا وهناك، أو يسرق وينهب ثروات البلاد والمواطنين، أو يمارس جرائم الخطف والتّعذيب والقتل وغيرها من أوجه الإجرام الّتي طبعت مسيرة الدّواعش.

ولكنّ ليبيا لم تستسلم يومًا ولم تسلّم أمرها لهذا التّنظيم المتشدّد، بل على العكس قاومت حتّى الرّمق الأخير وما زالت. كما أنّ الشّعب اللّيبيّ وقف وقفة رجل بجانب دولته وحارب معها ضدّ داعش، إلى أن حقّقت ليبيا النّصر في العام 2016 وطردت التّنظيم من الأراضي الّتي كان قد احتلّها مثل سرت، وصبراتة، ودرنة وغيرها من المدن العريقة.

بعد أن طرد داعش من ليبيا، حاول هذا التّنظيم العودة من جديد إلى البلاد معتمدًا شتّى الطّرق بهدف التّحايل على السّلطات وخداع الشّعب. ولكنّ هذه المحاولات غالبًا ما تبوء بالفشل إذ إنّ السّلطات اللّيبيّة تقف دائمًا بالمرصاد أمام هذا الوحش الداعشيّ وتحبط كلّ محاولاته.

ومؤخّرًا، أعلن “الجيش الوطنيّ اللّيبيّ”، أنّ وحدات القوّات المسلحة العربيّة اللّيبيّة اعتقلت المواطن السوري محمد الرويضاني، المكنى أبو بكر الرويضاني، أثناء مشاركته في القتال بأحد محاور العاصمة طرابلس، واصفًا إيّاها بأنّه “أحد أخطر عناصر داعش في سوريا”.

وعن هذه العمليّة، أفاد وزير الأوقاف أنّ اعتقال «الرويضاني» في ليبيا يكشف الهزيمة النفسيّة للإرهابيين.

ويشار إلى أن ناشطين صحافيين كانوا نوّهوا بعد اعتقال الرويضاني، إلى أن هذا الإرهابي يشكل صيدًا ثمينًا لقوات الجيش اللّيبيّ، لما قد يكشفه عن عمليّات نقل المرتزقة لا سيما المتطرفين منهم.

وفي سياقٍ متّصل، أكّد مصدر عسكريّ تابع للجيش الوطني اللّيبيّ أنّ الجيش الوطنيّ اللّيبيّ بكامل وحداته وقوّاته العسكريّة يستعدّ لشنّ عمليّة عسكريّة في مدينة مصراتة، شمال غرب ليبيا، للقضاء على المليشيات المسلّحة.

تصبّ هاتان العمليّات في إطار الجهود المتواصلة الّتي تبذلها السّلطات اللّيبيّة بهدف القضاء على داعش وعناصره، وعلى الميليشيات المسلّحة الّتي تحاول الاستيلاء على البلاد وزرع الخوف في قلوب المواطنين.