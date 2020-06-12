في طريقه لحقل الشرارة..سلاح الجو يستهدف رتلًا لقوات الوفاق قرب أوباري

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أكد مصدر مطلع أن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة العربية الليبية تمكن في ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة من استهداف رتل من الآليات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق قرب مدينة أوباري.

وأوضح المصدر أن القوة مدعومة بالمرتزقة السوريين والمعارضة التشادية، مؤكدًا أنه تم استهداف الرتل بعد رصده أثناء تنقله شمال غرب أوباري.

وأشار المصدر إلى أن هذا الرتل كان متوجهًا إلى حقل الشرارة النفطي للسيطرة عليه، موضحًا أن هذه الغارة هي من ضمن النيران الاستباقية التي ينفذها سلاح الجو لمواجهة أي عدو يشكل خطرا على مصادر النفط الليبي.