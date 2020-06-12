سكان وادي جارف يؤكدون ارتكاب قوات الوفاق لانتهاكات واستهدفهم للمدنيين في محيط سرت

أخبار ليبيا24 – خاص

أفاد سكان محليون في منطقة وادي جارف جنوب مدينة سرت شمال وسط ليبيا، أن قوات حكومة الوفاق قد استهدفت بالمدفعية والجراد مساجد ومنازل للمدنيين في منطقة وادي جارف ، مشيرين إلى أن قوات الوفاق تحشد منذ أيام في محاولة لمحاصرة سرت من الجنوب.

وأكدت مصادر محلية من سكان منطقة وادي جارف لوكالة لأخبار ليبيا 24، أنه “في اليوم الأول من تسلل مليشيات مصراتة للمدينة في السادس من يونيو الجاري قتلوا المواطن عبد العاطي الخطري القذافي، بعد قصف منزله بالجراد وقتل عائلة الفيديني الورفلي والحاجة أمبية أبوستة، إضافة إلى استهداف ضريح عائلة القذافي في مسجد الحاجة عائشة بن نيران بالجراد”.

وذكرت المصادر، أن المدعو علي بادي ابن شقيق القيادي صلاح بادي قام باعتقال أفراد عائلة الصغير المجدوبة الخطري القذافي من منزلهم والتنكيل بأبناء الطيار المهدي الصغير في اليوم التالي من اقتحام المنطقة.

وفي يومي الثامن والتاسع من يونيو الجاري، وقعت اشتباكات متتالية على قرية الستين بوادي جارف التي تقع على بعد 60 كيلومترا جنوب مركز مدينة سرت، بحسب ما أفادت المصادر.

ورداً على سؤال وكالة أخبار ليبيا24 حول الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق، أكدت المصادر ذاتها أن السكان يخشون من عمليات انتقامية لا سيما بعد اعتقال أفراد من المواطنين لمجرد انتمائهم لقبيلة معمر القذافي، وأيضاً مكونات أخرى في سرت من القبائل العربية التي تهددها قوات حكومة الوفاق بالانتقام، بسبب دعمهم للجيش الليبي بالأفراد وباعتبار المدينة حاضنة شعبية للجيش.

وأوضحت المصادر، أن “قوات الجيش الليبي طالب من المواطنين بإخلاء المنطقة خلال تلك الفترة وعند عودتهم انصدموا بكمية الدمار والنهب والقتل، وفرار العائلات هاربين سيراً على أقدامهم لأن السيارات كانت هدفا للطيران المسير التركي”، منوهة إلى أن المنطقة تشهد هدوء حذرا بعد السيطرة عليها من الجيش.

وبشأن التطورات الميدانية خاصة في مناطق المحيطة بمدينة سرت، قالت المصادر المحلية: إن “الوضع في المنطقة مخيف بسبب تحشيدات عسكرية من مصراتة وقوات حكومة السراج المدعومة من الأتراك، مما أثار مخاوف على حياة المواطنين بوادي جارف الذين جرى نقلهم إلى المدارس والمخيمات شرقي سرت”.

وقد أكدت المصادر ذاتها، بوجود تحشيد كبير من قوات مصراتة من أجل الوصول خلاله إلى الجنوب الليبي، مشيرة إلى أن الإذاعة المحلية بمصراتة تحرض شباب المدينة من أجل الدخول والتوجه إلى الجنوب لمحاصرة مدينة سرت.