سرت بين ذكريات المآسي الماضية والتهديدات الإرهابية المستقبلية

أخبار ليبيا24 – خاصّ

شهدت مدينة سرت خلال سنوات مضت أحداث مؤسفة ودامية بسبب سيطرت تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي على المدينة الواقعة على الساحل الشمالي لليبيا، عقب تسلل عناصر التنظيم إليها في أواخر عام 2014، وبدأ عملياتهم العسكرية فيها.

وتعد سرت إحدى المدن الليبية التي ضاق بها الإرهاب ضرعا بعد أن بسط تنظيم داعش سيطرته عليها ونفذّ فيها عمليات إجرامية انتقامية وأخرى انتحارية استهدفت مواقع العسكرية ومدنية وسط المدينة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى بينهم مدنيين.

وكانت مدينة سرت من أهم المدن التي كان يستهدفها تنظيم داعش الإرهابي من أجل جعلها إمارة لدولتهم في منطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي، ولتكون أكبر معقل لتنظيم داعش خارج العراق وسوريا، نظرا لموقعها الاستراتيجي المهم الذي يطل على البحر الأبيض المتوسط.

وأعلن التنظيم الإرهابي في التاسع من شهر يونيو 2015، سيطرته على كامل المدينة بعد أن دمر الأجهزة الأمنية هناك وقتل رجالها، مستغلا الانقسامات السياسية التي تشهدها البلاد، إضافة إلى انشغال قوات الجيش الليبي والقوة المساندة له في معاركهم ضد التنظيمات الإرهابية التي كانت تتحصن في عدة مناطق بمدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية.

وقد وثقت تقارير محلية ودولية جرائم خطيرة ارتكبها تنظيم داعش بسرت في حق مدنيين وعسكريين ونشطاء، تمثلت في اغتيالات وخطف وتعذيب وتنفيذ إعدامات غير قانونية بطرق تشمل قطع الرؤوس وإطلاق النار في ميادين سرت أمام مرأى ومسمع أهالي المدينة لإثارة الخوف وقذف الرعب في قلوبهم.

وفرّ حوالي ثلثي سكان سرت المقدر عددهم بنحو 80 ألف من المدينة منذ دخول داعش إليها وبدأ في فرض فكره المتشدد في الشريعة الإسلامية على جميع مناحي الحياة في سرت، إلى أن أعلنت حكومة الوفاق إطلاق عملية عسكرية لتحرير المدينة من الإرهابيين بطلب ودعم مباشر من أمريكا.

وعقب سبعة أشهر من القتال أعلن الليبيين تحرير سرت من التنظيم الإرهابي بعد تضحيات كبيرة قدمها المقاتلين وضريبة باهظة دفعها أهالي المدينة من أجل التخلص من الإرهابيين وجرائمهم وانتهاكاتهم الإنسانية والدمار الهائل الذي لحق بالممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية جراء معارك شرسة طويلة.

ولازالت التنظيمات الإرهابية والمتطرفة تتربص بمدينة سرت وتشكل خطرا على وضعها الأمني والاجتماعي، في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا حاليا، بعد سنوات قليلة عاشتها المدينة في استقرار واستعادت أمنها المفقود بسبب الإرهاب.

وها هي مدينة سرت اليوم أصبحت على مشارف حرب مسلحة أخرى وقد تكون ساحة لمعارك ضارية قد تؤدي بالبلاد إلى منعطف خطير، وتواجه المصير ذاته الذي واجهته في الماضي وألقى بضلاله على أهالي المدينة ومؤسساتها.

وتعد سرت من أكثر المدن الليبية التي تواجه مخاطر وتهديدات العناصر الإرهابية والمتطرفة، وبعد ورود توقعات محلية ودولية باحتمال نشوب معارك قتالية من خلال التحشيد المسلح من قبل المليشيات المدعومة بآلاف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للسيطرة على سرت وقاعدة الجفرة والموانئ والحقول النفطية.

وقد أعربت عدة دول من بينها الولايات المتحدة، عن مخاوفها وقلقها بشأن احتمال حدوث أزمة إنسانية أخرى في سرت، وذلك بعد أن عملت مع الليبيين وغيرهم من الأطراف في المجتمع الدولي لمساعدة المدينة على التعافي بعد تخلّصها من احتلال داعش.

وحذرت أمريكا من خلال سفارتها في ليبيا، من أن التصعيد المستمر في سرت سوف يؤدّي إلى تفاقم معاناة المدنيين، وزرع الانقسامات التي يمكن استغلالها من قبل الجهات المتطرفة، واستغلالها مواردها وموقعها الاستراتيجي في المنطقة.

ويستوجب على الليبيين الآن أكثر من أي وقت مضى توحيد كلمتهم ووضع خلافاتهم جانبا والانخراط بشكل أوسع في المفاوضات السياسة والعسكرية لتجنيب مدينة سرت وغيرها من المناطق الحساسة ويلات الحرب وحمايتها من التهديدات الإرهابية التي قد تواجهها جراء النزاعات المسلحة.

الجدير بالذكر أن الليبيين قد نجحوا سابقا في القضاء على المجموعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا التي كانت تسعى في نشر الفوضى والفساد، وذلك بفضل توحيد كلمتهم وجمع صفوفهم تحت راية سحق الإرهاب بغض النظر عن توجهاتهم السياسية بهدف القضاء على الإرهابيين في جميع أنحاء البلاد.