حكومة الوفاق إلى زوال..عقيد من مصراتة: تركيا أخذت الضوء الأخضر لتوحيد التراب الليبي وإرجاع السيادة الليبية

أخبار ليبيا24

قال العقيد – منتحل الصفة – في قوات الوفاق من مدينة مصراتة فرج اخليل إن من أسماه بـ”الحليف التركي” أخذ الضوء الأخضر كاملا لتوحيد التراب الليبي وإرجاع السيادة الليبية كاملة على أراضيها وممتلكاتها.

وأضاف اخليل عبر حسابه على “فيسبوك” أن الملف دوليا حسم بشكل ممتاز لصالح الشعب الليبي ولا نقول لصالح حكومة الوفاق لأنها إلى الزوال.

وتابع الضابط :”توجد معلومات سرية نتكتم عليها، ولكن نستطيع أن نقول أن سرت سترجع كاملة بأيام فقط المعلوم كيف وصل للمكان”.

ويقول اخليل :”بالنسبة لشوية الرعوية والمداخلة وغيرهم من يقفلون آبار وحقول النفط ويلقون بيان من أمامه وسعوا بالكم فقط الدوس جاي علي أرقابكم من جيران المنطقة أو غيرها، الحقول والموانىء والنهر والحدود في المستقبل القريب تحلموا تشوفوها او تمشوا جنبها”.

وذكر أيضًا :”بعد أن فقد المجتمع الدولي الأمل بفرنسا وإيطاليا لتوحيد ليبيا وتقارب وجهات النظر الحليف التركي أخذ معسكرات من غرب البلاد ووسط طرابلس وسيأخذ شرقها لتدريب الكوادر الليبية على كافة الأسلحة وتكوين جيش ليبي قوي قادر على حماية حدوده”.

ويواصل اخليل في منشوره :”الحليف التركي أنهى بشكل لا رجعة فيه أطماع دول إقليمية وخليجية وأوروبية، وحاليا شركات تركية متواجدة في مطار طرابلس العالمي وبدأوا فعلا بتنفيذ صيانته بالشكل المطلوب وباقي المشاريع لن تتوقف حتى تنهض ليبيا”.

وتابع الضابط من مدينة مصراتة :”وبالنسبة لأحلام المليشيات الصعاليك اللي داخل طرابلس أستطيع أن أقول لكم اليوم حلمكم انتهى للأبد، الدولة ستقوم ومن سرق الأموال عليه أن يغادر ومن كان يبيع في “السفنز” يرجع لمهنته

ولأن كل القوة التي قرب سرت من مدينته مصراتة، ختم اخليل منشوره قائلا :”الرجال الحقيقيين والجيش الحقيقي متواجد في سرت حاليا أما أشباه الرجال متواجدين في طرابلس”.