تويتر يوقف شبكة حسابات مزيفة لدعم أردوغان وحزبه الحاكم في تركيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت شركة تويتر، أمس الخميس، عن إيقاف حسابات في تركيا ضمن حملة منسقة لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وأوضحت الشركة في مدونتها الرسمية، أن شبكة تتكون من 7340 حسابا نشرت تغريدات ومواد تصب في صالح الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية، في حين قال باحثون في ستانفورد إن شبكة الحسابات هذه نشرت 37 مليون تغريدة.

وقالت الشركة: إن “الإشارات التقنية تشير إلى شبكة مرتبطة بجناح الشباب بحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، وتتضمن الشبكة العديد من الحسابات المخترقة المرتبطة بمنظمات تنتقد أردوغان والحكومة التركية، وأن هذه الحسابات المخترقة كانت أهدافًا متكررة للقرصنة وجهود الاستحواذ من قبل الجهات الحكومية المحددة أعلاه”.

يذكر أن شركة تويتر، إحدى أبرز مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، تقوم بمثل هذه الإجراءات دوريا، حيث سبق لها في سبتمبر 2019 الإعلان عن إيقاف حسابات في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات.

وأشارت إلى أن تلك الحسابات كانت تستهدف قطر وإيران واليمن، ملقية الضوء على السبب وراء إيقاف حساب سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي والذي أعفي من منصبه بأعقاب حادثة مقتل الإعلامي جمال خاشقجي مطلع أكتوبر الماضي.