بعد ما فشل في تحقيق مصالحه في ليبيا.. الإرهاب يتجه إلى استهداف قوت الليبيين ومواردهم

بعد ما فشل في تحقيق مصالحه في ليبيا.. الإرهاب يتجه إلى استهداف قوت الليبيين ومواردهم

أخبار ليبيا24 – خاص

شهدت ليبيا على مر السنوات الماضية، تنامي الإرهاب بشكل مخيف ومقلق على كامل المنطقة، وذلك بسبب غياب الأمن والأجهزة الأمنية والعسكرية، وحاولت التنظيمات الإرهابية السيطرة على العديد من المدن في البلاد لإقامة دولتها التكفيرية.

وقد نفذت الجماعات الإرهابية عدة عمليات انتحارية ضد مدنيين وعسكريين ومواقع عسكرية وتمركزات أمنية، وارتكبت عمليات قتالية وانتقامية استهدفت المئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، ومارست أشد أنواع العنف بحق الشعب الليبي.

وقامت المجموعات الإرهابية بارتكاب هذه الجرائم بهدف السيطرة على مفاصل الدول وأماكن حيوية لأحياء أمالهم وأحلامهم الوهمية من أجل إقامة إمارتهم في ليبيا التي أعلن الشعب الليبي عن رفضها مرارا وتكرارا.

ولم تكن التنظيمات الإرهابية تستهدف المدنيين والنشطاء والعسكريين والمؤسسات العامة والخاصة في ليبيا فحسب، بل جاءت إلى البلاد لاستهداف وتدمير موارد الليبيين وثرواتهم وقوتهم لزيادة معاناة الشعب الليبي الذي عانى من ويلات الحروب ضد الإرهاب.

حيث أعلن عناصر تنظيم الدولة “داعش” بولاية فزان في ليبيا، عن إحراق أراض زراعية تعود ملكيتها لأحد العناصر في الشرطة التي وصفتها بـ”المرتدة”، وإتلاف أطنانا من محصول الشعير في بلدة غدوة جنوب سبها، كما أكد تفجير محلا تجاريا لعنصر آخر من قوات الجيش الليبي في بلدة أم الأرانب جنوب سبها أيضا.

وذكر التنظيم في بيان له نشره أمس الخميس، أن عناصر داعش قصفوا الأربعاء الماضي، قاعدة تمنهنت العسكرية والتي يتمركز فيها قوات الجيش الوطني شمال شرق سبها، مشيرا إلى استهداف القاعدة بصاروخ (كاتيوشا).

وتعتبر مدن الجنوب الليبي من أكثر المناطق المهددة من الإرهاب والتطرف، وذلك في ظل تحديات عديدة أثرت سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين وعلى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والقطاع الصحي بشكل عام في الجنوب.

ويرى مهتمون بالشأن الليبي، أن العناصر الإرهابية توجهت إلى ممارسة الأعمال الانتقامية للثأر من هزيمتها في مدن بنغازي ودرنة وسرت، عندما واجهوا شعبا عظيما أعلن أمام العالم رفضهم بوجود الإرهاب في بلادهم، وحاربوه بإمكانيات قليلة وعزيمة وشجاعة كبيرة إلى أن ألحقوا بهم هزيمة نكراء شهد بها العالم أجمع.

ولكن العناصر الإرهابية لازالت تشكل خطرا كبيرا على أمن ليبيا واستقرارها وتهدد حياة الليبيين وممتلكاتهم ووطنهم، بسبب الأوضاع الأمنية والأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد مؤخرا.

وازدادت هذه المخاوف من تنامي الإرهاب مجددا في البلاد بالتزامن مع توافد الآلاف من المرتزقة السوريين والأجانب الذين من بينهم العشرات من الإرهابيين إلى مدينتي طرابلس ومصراتة لدعم قوات حكومة الوفاق في معاركها ضد قوات الجيش الليبي.