الوطني لمكافحة الأمراض يعلن 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض صباح الجمعة تسجيل 15 حالة موجبة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم الخميس عدد (1140) عينة موزعة على النحو التالي:

– المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (290) عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (63) عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (43) عينة.

– مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (385) عينة.

– مختبر مستشفى الكويفية عدد (105) عينة.

– مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (20) عينة.

– مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (5) عينة.

– مختبر مركز الصحة الحيوانية عدد (129) عينة.

– مختبر مركز التقنيات الحيوية عدد (100) عينة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الإرهاب أن النتائج كانت كالتالي:

– عدد (1125) عينة سالبة

– عدد (15) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي:

-عدد (10) حالة مخالطين

-عدد (1) حالة جديدة

-عدد (3) حالات قادمة من الجنوب

-عدد (1) حالة عائد من السفر