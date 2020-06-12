الظواهر السلبية يوجه تنبيهات هامة لمواطني مدينة أجدابيا

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طالب جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أصحاب المحال التجارية والعيادات والشركات الخاصة والعامة بكافة أنشطتها في مدينة أجدابيا بضرورة التقيد بالنظافة العامة والإجراءات القانونية والصحية للعاملين.

ونبه جهاز مكافحة الظواهر السلبية في بيان له المواطنين في مدينة أجدابيا أصحاب المركبات بضرورة تسجيل مركباتهم وعدم تعتيم الزجاج.

وشدد على أصحاب الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بتزويد المركبات الخاصة بها بتصاريح لسائقيها كما يشمل هذا التنبيه المركبات التابعة للأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية وضرورة إبراز تصاريحهم للبوابات والنقاط الأمنية بالمدينة.

وأكد جهاز مكافحة الظواهر السلبية ان كل من يُخالف سيواجه أشد العقوبات القانونية منوها أن هذه التنبيهات تأتي لصالح أهالي المدينة وأمنهم وأمن ممتلاكاتهم وسلامتهم.