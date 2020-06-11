وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية

وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة، وتماشياً مع مسار مؤتمر برلين و”إعلان القاهرة”.

وشدد الوزيران، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الأربعاء، على أن الحل السياسي في ليبيا هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وأعرب الوزيران، عن قلقهما من التطورات التي تشهدها ليبيا الشقيقة بسبب استمرار القتال، الذي يهدد ويقوض أمن واستقرار المنطقة، بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على “فيسبوك”.

وعبر وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي، عن إدانتهما الشديدة لتعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر من قبل جماعات مسلحة مدعومة من قوى خارجية، وعلى وجه الخصوص حول مدينة سرت وجوارها.