نجاح أول ولادة قيصرية لأم خاضعة للحجر الصحي بمركز بنغازي الطبي

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أجريت بمركز بنغازي الطبي أول حالة ولادة قيصرية ببرج الأمل (البرج الثالث) لسيدة خاضعة لحجر صحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لمكتب إعلام مركز بنغازي الطبي؛ فإن الحالة محولة من مستشفى البيضاء وكانت خاضعة للحجر الصحي بعد عودتها من مصر.

ونقل المكتب عن رئيس قسم النساء والتوليد بالمركز الطبي، الدكتورة زاهية الغزال، قولها، “إن الحالة كانت في مصر وخضعت للحجر الصحي في مدينة البيضاء وتم إجراء الفحوصات لها وتحاليل الـ “البي سي آر” وكانت النتائج سالبة.

وأوضحت الغزال، “أن الأم كانت تعاني من عقم أولي وبفضل الله أصبحت حامل إلا أن حملها تجاوز الـ 9 أشهر، ما اضطر إلى إجراء عملية قيصرية طارئة لإنقاذ حياتها وحياة جنينها”.

وأكدت، أن حالة الأم والطفل بعد العملية جيدة.

وأشارت الغزال، إلى أن “برج الأمل” بالمركز الطبي يضم غرفة عمليات مجهزة بشكل كامل للنساء والتوليد وللعمليات القيصرية والولادة الطبيعية.