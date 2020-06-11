كانوا عالقين بسبب كورونا.. 185 مواطنا يصلون من مصر إلى طبرق جوا الدفعة الجديدة خضعت لحجر صحي مباشرة لدى وصولها

أخبار ليبيا 24 -خاص

استقبل فندق دار السلام بطبرق في وقت متأخر من يوم الأربعاء نحو مئتي مواطن ليبي كانوا عالقين بسبب كورونا في مصر.

وقال فرج الجالي، رئيس اللجنة الاستشارية في طبرق لأخبار ليبيا 24 اليوم الخميس إن الفندق المخصص للحجر الصحي استقبل 185 مواطنا ليبيا كانوا عالقين ووصلوا إلى طبرق جوا عبر رحلتين جويتين.

وأكد الجالي، إجراء كل الخطوات الاحترازية لكل الركاب وتحويلهم مباشرة إلى فندق دار السلام. وأفاد أنه تم أخذ مسحة من الأنف لكل القادمين وتم تحويل العينات إلى بنغازي لإظهار النتائج.

وأفاد الجالي، أن المواطنين القادمين من كل المدن الليبية، مشيرًا إلى هذه هي الدفعة الثانية التي وصلت مطار طبرق جوا من مصر. وذكر الجالي، أن الدفعة السابقة كان عددها 85 مواطنا وقد جرى وضعهم في فندق باب طبرق.

وقال، “كل دفعة نحاول وضعها في فندق واحد لتسهيل مهمة الأطقم الطبية في أخذ العينات وتقديم الخدمات لهم”. وأكد رئيس اللجنة الإستشارية في طبرق أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بالحكومة الليبية واللجنة الفرعية في طبرق ووزارة الصحة وبلدية طبرق وكل الفنادق متعاونة من أجل تقديم الخدمات الطبية لكل العالقين.