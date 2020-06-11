سحب عينات من العاملين بمركز بنغازي الطبي للكشف عن كورونا

سحب عينات من العاملين بمركز بنغازي الطبي للكشف عن كورونا عمليات المسح ستشمل جميع المستشفيات والمراكز الطبية ببنغازي

أخبار ليبيا24

أجرى فريق مكافحة العدوى التابع للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا اليوم الخميس حملة مسح طبي لقسم النساء والتوليد وأمراض النساء وقسم الطوارئ بمركز بنغازي الطبي، عن طريق أخذ عينات ومسح طبي لمكافحة وباء كورونا للكوادر الطبية والطبية المساعدة والموظفين وجميع العاملين.

وأوضح مكتب إعلام مركز بنغازي الطبي، أن الحملة تطوعية وليست إجبارية وتهدف للاطمئنان على الوضع الوبائي بالمركز الطبي، مشيرًا إلى أن الحملة ستشمل جميع أقسام المركز الطبي.

وذكر، أن بعد الانتهاء من إجراء المسح داخل المركز الطبي سيقوم الفريق بإجراء عمليات مسح أخرى بجميع المستشفيات والمراكز الطبية ببنغازي.