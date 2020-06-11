رُصد سابقًا يراسل إحدى شركات طرابلس لشراء هاتف..مقتل المرتزق السوري “أبويعرب” في سرت

رُصد سابقًا يراسل إحدى شركات طرابلس لشراء هاتف..مقتل المرتزق السوري “أبويعرب” في سرت

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن المرتزق السوري سامر الأطرش المكنى “أبويعرب الأثري” قتل نتيجة لضربة جوية نفذت من قبل سلاح جو القوات المسلحة العربية الليبية غرب سرت.

وأوضح المصدر أن المرتزق السوري من مواليد 1990 ومن سكان محافظة حمص – سوريا، قتل عقب استهداف إحدى نقاط مسلحة للمرتزقة السوريين في محاور غرب سرت بواسطة سلاح الجو خلال اليومين الماضيين.

وأفاد المصدر أن الأثري يتبع إحدى الفصائل المسلحة الموالية لتركيا جاء إلى ليبيا لأجل الاقتتال ومواجهة القوات المسلحة العربية الليبية في يناير 2020 مقابل 2000 دولار شهريا.

وأوضح المصدر أنه تم استجلاب المرتزق السوري أبويعرب الأثري برفقة مجاميع أخرى من المرتزقة السوريين إلى محاور غرب مدينة سرت.

وكان نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد رصدوا المرتزق السوري أبويعرب الأثري أثناء تواصله مع إحدى شركات بيع الهواتف عبر “فيسبوك” وتحديدًا في مايو الماضي.

واعتبر النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن طلبه لنوع معين من الهواتف مرتفعة السعر والحديثة بانه طرفة، وزاد عليها بأنه يستفسر من الشركة إن كانت تتوفر لديهم خدمة التوصيل إلى “محور طريق المطار”.